المقاومة هو الحل الوحيد لـــ

2019/08/17 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن منهج المقاومة هو الخيار الوحيد الذي سينقذ العراق من السيطرة الدولية على أراضيه.

و قال نصر الله في تصريحات امس في الذكرى الـ 13 لحرب 2006 أمام إسرائيل، إن هناك أكثر من جبهة مقاومة في المنطقة تضم لبنان والعراق وفلسطين وسوريا والبحري...

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