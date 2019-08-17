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شاهد بالفيديو.. ديالى : معاناة كبيرة في قرى كنعان بسبب شح المياه


شاهد بالفيديو.. ديالى : معاناة كبيرة في قرى كنعان بسبب شح المياه
2019/08/17 | 11:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: POm3DE6mVDk

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