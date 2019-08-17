الشمري: الجيش رمز البلاد وعزتها والحشد ظهيره الوفي ولن يكون بديلا عنه

2019/08/17 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، اليوم السبت، ان الجيش رمز البلاد وعزتها والمدافع الصلب عن امنها وسيادتها.

وقال الشمري في بيان صحفي تابعته "الغد برس"، ان "الجيش العراقي ومنذ تأسيسه بداية عشرينات القرن الماضي كان ومازال وسيبقى صفحة مشرقة بتاريخ البلاد وعلامة مميزة لشعب قدم التضحيات في سبيل سيادته واستقلاله."

واضاف الشمري، ان "جيش العراق البطل عنوانا بارزا لبلد وشعب وقف بحزم وشجاعة لمواجهة مامر به من ازمات ومحن طرزها بتاريخه باحرف من نور بالقضاء على الارهاب" .

وشدد على ان "الحشد الشعبي المقدس والذي كان منذ تاسيسه بعد دعوة الجهاد وسيبقى الظهير الوفي لجيشنا البطل يقاتل مع ابطاله بخندق واحد ضد الارهاب وضد من يحاول النيل من العراق وشعبه ولن يكون بديلا عنه".

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