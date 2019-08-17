القبض على متهمين حاولوا التجاوز على دورية للنجدة في واسط

2019/08/17 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، اليوم السبت، عن القاء القبض شخصين بتهمة التجاوز على دورية للنجدة في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إنه "بخصوص التجاوز الحاصل يوم امس على احد دوريات النجدة في ساحة المتنبي تم ايداع (2) من المعتدين التوقيف".

وأشارت الى انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم".

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