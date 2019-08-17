2019/08/17 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..اصدر اللواء 30 ،في الحشد الشعبي ، اليوم السبت، توضيحاً بشأن حريق اندلع في مقره.

واوضح اللواء 30 في بيان أن "الحريق في اللواء 30 مسيطر عليه وجاء للتخلص من الادغال والاشواك في المقر وبعض الاراضي المجاورة ، راجين من الجميع توخي الحذر في نقل الشائعات".

وكانت مواقع اخبارية نشرت انباء عن حصول قصف جوي استهدف مقر اللواء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء 30 يوضح بشأن حريق اندلع بمقره في نينوى) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء 30 يوضح بشأن حريق اندلع بمقره في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).