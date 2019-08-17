بالصورة.. هذا ما حصل الى لاعبين اثنين من المنتخب الوطني بعد انتهاء نهائي غرب اسيا

2019/08/17 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشف مصدر مطلع، عن تعرض لاعبين اثنين من المنتخب الوطني لكرة القدم الى حادث سير مروع.وقال المصدر لـ”يس عراق” ان “لاعبي منتخبنا الوطني، ايمن حسين واحمد ابراهيم، تعرضا الى حادث سير بعد انتهاء منافسات بطولة غرب اسيا، وهما في طريق العودة الى منزليهما”.

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