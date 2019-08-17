بالصور.. هاشتاكـ عراقي يهز تويتر ويكشف حجم المعاناة لهذه الشريحة

2019/08/17 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اطلق شباب عراقيون، وسم “لشوكت” على موقع تويتر للتعبير عن معاناتهم وحجم الالم والعوز الذي يعانون منه في العراق، حيث عبر بعضهم عن امنيته بالتعيين والبعض الاخر عن العيش بامان وسلام وهكذا تعددت امانيهم على قدر حاجتهم.

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