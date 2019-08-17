2019/08/17 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط/ خطوة برس أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، اليوم السبت، القبض على شخصين بتهمة التجاوز على دورية للنجدة في المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “بخصوص التجاوز الحاصل يوم امس على احد دوريات النجدة في ساحة المتنبي تم ايداع اثنين من المعتدين التوقيف واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم”.وأضافت”سنبقى مستمرين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على شخصين تهجما على دورية للنجدة في واسط وكالة خطوة برس.

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