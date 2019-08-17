واسط.. إلقاء القبض على شخصين بتهمة التجاوز على دورية نجدة

2019/08/17 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {واسط: الفرات نيوز} أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، السبت، إلقاء القبض شخصين بتهمة التجاوز على دورية للنجدة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقت {الفرات نيوز}، نسخة منه، إنه "بخصوص التجاوز الحاصل يوم امس على احد دوريات النجدة في ساحة المتنبي تم ايداع 2 من المعتدين التوقيف واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم".وأضافت: "سنبقى مستمرين في تقديم التضحيات ونجود بالأنفس من اجل ان يستتب الأمن في ربوع المحافظة الحبيبة واسط".انتهى

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