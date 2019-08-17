2019/08/17 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت خدمة الطوارئ الأوكرانية إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب عشرة آخرون في حريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت داخل فندق خاص في ميناء أوديسا بجنوب البلاد.وأضافت الخدمة في بيانها أن الحريق شب بعد منتصف الليل بقليل، لكنها لم تذكر سبب الحريق أو عدد نزلاء الفندق وقت اندلاعه.ويوجد في الفندق،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة 8 أشخاص في حريق بفندق في أوكرانيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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