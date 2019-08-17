معارض سوري بارز يصف الكرد بـ ’’الحيوانات’’ ويتغنى بـ ’’مجازر’’ صدام حسين بحقهم

2019/08/17 | 11:20

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بغداد اليوم - متابعة

وصف المعارض السوري البارز، والعميد الركن السابق في الجيش السوري، أسعد الزعبي، مواطنين كرد رفضوا ...





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