2019/08/17 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تزداد مسؤوليات الرجل والمرأة بعد مرور فترة على الزواج، الأمر الذي يؤثر على الوقت الذي يقضيانه معاً.في ما يلي بعض الأفكار لتقضي وقتاً ممتعاً مع زوجك.ولحسن الحظ أنّ هذه الحيل لن تستغرق أكثر من ساعتين من وقتك!.حفلة موسيقية ابحثي عن مواعيد حفلات للفرقة الموسيقية المفضّلة لديكما، واختاري موعداً

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف تقضي وقتا ممتعا مع زوجك..



اليك هذه الحيل! وكالة خطوة برس.

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