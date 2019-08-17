2019/08/17 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ خطوة برس برس أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن في محافظة ديالى، اليوم السبت، القبض على ثلاثة إرهابيين بكمين محكم في المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” إنه “باشراف مدير الشؤون الداخلية والامن في محافظة ديالى العميد يعقوب يوسف راضي القت مفارزفي الشؤون الداخلية في ديالى القبض على عدد من المتهمين المطلوبين للقضاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ثلاثة إرهابيين بكمين محكم في ديالى وكالة خطوة برس.

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