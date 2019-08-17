2019/08/17 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكدت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم السبت، على خطة شراء المقاتلات الأمريكية ذات الإقلاع القصير والهبوط العمودي “إف-35 بي”.وجاء في نص البيان، أن “إف-35 بي”، تلبي جميع حاجات الدفاع اليابانية بصفتها مقاتلة قصيرة المدى وذات هبوط عمودي، وفي حال لزم الأمر ستتمركز المقاتلات على حاملات الطائرات “إدزومو” و”كاغا”، والأخيرة ستغير مهامها لتصبح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليابان تؤكد عزمها على شراء مقاتلات إف – 35 وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليابان تؤكد عزمها على شراء مقاتلات إف – 35) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليابان تؤكد عزمها على شراء مقاتلات إف – 35) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).