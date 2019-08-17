مصدر امني لـ

2019/08/17 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

افاد مصدر امني في بغداد، بان فتاة في بدايات العشرين من عمرها حاولت الانتحار برمي نفسها من أعلى جسر الاحرار وسط العاصمة بغداد.

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