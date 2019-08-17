تركيا تعلن مقتل 6 عناصر من حزب العمال جنوب شرقي البلاد

2019/08/17 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية التركية، مقتل 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني في ولاية هكاري، جنوب شرقي البلاد.

وقال بيان للوزارة، ان "عملية نفذت من قبل القوات

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