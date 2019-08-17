ظريف: لم نستورد قطعة واحدة من الخارج رغم حصار الاعداء

2019/08/17 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال ظريف في تصريحات متلفزة، انه" بفضل الله وتضحيات الشعب حققنا الانجازات في كافة المجالات رغم العراقيل التي وضعها الأعداء أمامنا".واضاف، اننا" تقدمنا في كافة المجالات وخلال الحصار لم نستورد من الخارج قطعة واحدة".منوها الى ان" واشنطن وما تملك من قوة وقدرة ليس بمقدورها مواجهة الشعب الايراني".انتهى..م.م

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