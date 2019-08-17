2019/08/17 | 11:29

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الشرطة تلقي القبض على شخصين بتهمة التجاوز على دورية للنجدة

كلمة -

واسط

أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، يوم السبت، عن القاء القبض

على شخصين بتهمة التجاوز على دورية للنجدة في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان إنه "بخصوص التجاوز الحاصل يوم امس على احد

دوريات النجدة في ساحة المتنبي تم ايداع (2) من المعتدين التوقيف".

وأشارت الى انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم".

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