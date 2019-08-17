2019/08/17 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صحة الرصافة تسجل 615 حادث خلال العيد بسبب «التك تك»

كلمة -

بغداد

اعلنت دائرة صحة الرصافة في بغداد يوم السبت تسجيل 615

حادثاً خلال عطلة عيد الاضحى، من ضمنها حوادث استخدام الدراجات

النارية (التك تك).

وقال مدير اعلام الدائرة قاسم عبد الهادي في بيان ان "دائرة صحة

بغداد / الرصافة سجلت خلال عطلة عيد الاضحى 615 حادث"، مبينا انها

"سجلت 241 حادث مروري بسيارات".

واضاف ان "مستشفى الكندي كان الاعلى باستقبال المصابين اذ سجل 56

حالة، بينما سجلت المؤسسات الصحية 169 حادث جراء الدراجات النارية

وما تعرف (بتك تك)"، مشيرا الى ان "مستشفيات صحة الرصافة سجلت 205

حالة سقوط من علو، حيث كان مستشفى الجملة العصبية الاعلى والذي سجل

110 حالة".

وتابع ان "الحوادث المرورية تم معالجتها ولم تسجل حالة وفاة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة تسجل 615 حادث خلال العيد بسبب «التك تك») نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة تسجل 615 حادث خلال العيد بسبب «التك تك») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).