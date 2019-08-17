التحالف الدولي يعلن امتثاله لتوجيهات الحكومة العراقية بشأن حركة الطائرات

2019/08/17 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، امتثاله لتوجيهات الحكومة العراقية التي صدرت مؤخراً بمنع تسيير أي طائرة في أجواء البلاد، إلا بإذن من رئيس الوزراء.

وذكر التحالف في بيان له ان قياديين كباراً منه التقوا مسؤولين من وزارة الدفاع العراقية لمناقشة توجيهات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن حركة طيران التحالف.

مشيرا الى انه ضيف يمتثل لجميع القوانين والتوجيهات من حكومة العراقضمن الحدود السيادية للعراق.

واكد التحالف انه سيمتثل على الفور لجميع التوجيهات الواردة من شركائه العراقيين أثناء قيامهم بتنفيذ أمر عبد المهدي.

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