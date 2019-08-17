مجلس الأعمال الوطني العراقي يضع حلاً لتطوير قطاع النقل العراقي

2019/08/17 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم مجلس الأعمال الوطني العراقي,حلاً لتطوير قطاع النقل الداخلي في العراق للمساهمة في زيادة المردودات المالية للدولة”.وقال عضو مجلس الأعمال الوطني العراقي غدير العطار, في بيان صحفي اليوم السبت، إن” نجاح قطاع النقل الداخلي مبني على ادخال نموذج جديد يتمثل بالاقتصاد التشاركي بعد التنسيق والتعاون مع الجهات التنظيمية والتشريعية”.وأشار العطار إلى أن”العراق يمثل […]

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