عمليات بغداد: اعتقال متهمين بالإرهاب والدكة العشائرية في العاصمة

2019/08/17 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، القاء القبض على متهمين بالارهاب والتزوير والدكة العشائرية في مناطق متفرقة من العاصمة.

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