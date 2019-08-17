وزير الدفاع يزور صلاح الدين ويبحث تطوير واقع المحافظة الامني

2019/08/17 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الدفاع نجاح الشمري ،اليوم السبت، مع محافظ صلاح الدين وقيادة العمليات الوضع الامني في المحافظة وتذليل المعوقات من اجل النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي.

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