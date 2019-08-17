2019/08/17 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا تصدر امرا بــ "حجز" ناقلة نفط ايرانية .. مفرج عنها في جبل طارق ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا تصدر امرا بــ "حجز" ناقلة نفط ايرانية .. مفرج عنها في جبل طارق ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).