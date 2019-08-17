المنتخب الوطني بالسلة يستعد لمهمتين خارجيتين

2019/08/17 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

اعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة، اليوم السبت، استعداد المنتخب الوطني للعبة لمهمتين خارجيتين.

وقال امين سر الاتحاد خالد نجم لـ"الغد برس"، ان "المنتخب الوطني يستعد لبطولة العرب المقبلة، التي من المقرر ان تقام في شهر شباط المقبل في المغرب او لبنان".واضاف نجم ان "المنتخب مقبل على المشاركة في تصفيات كأس العالم، التي ستقام باسلوب الذهاب والاياب".يشار الى ان الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة حدد يوم 15 من شهر ايلول المقبل، موعداً لانطلاق منافسات الدوري العراقي الممتاز، بمشاركة 12 فريقاً.

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