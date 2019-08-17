ايران: السعودية تذيب الجليد عن علاقاتنا الثنائية

2019/08/17 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، اليوم السبت، إن حسن التعامل الذي أبدته السعودية مع الحجاج الإيرانيين تهدف من خلاله إلى المزيد من التعاون مع إيران.

وأضاف، أن تعامل الرياض الجيد مع الحجاج رسالة من السعودية وإذا استمرت في هذا السلوك سنشهد إذابة الجليد عن العلاقات بين البلدين.

وبين، أن إيران ليست وراء التوتر بالمنطقة وأن الدول التي قطعت علاقاتها مع إيران هي التي بادرت لذلك وليست طهران.

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