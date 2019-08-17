2019/08/17 | 11:42

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السياسية

السبت 17 أغسطس 2019 | 11:24 صباحاً | عدد القراءات : 28

المؤتمر الوطنيّ يُهنىء بارزاني ويدعو لتحقيق التظافر والتكامل السياسي والاجتماعي

بغداد/..



دعا الأمين العام لحزب المؤتمر الوطنيّ العراقيّ النائب آراس حبيب كريم، اليوم السبت، في برقية تهنئة بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، إلى أن تكون الذكرى دافعاً نحو المزيد من العمل الهادف إلى ضمان وصون مصالح الوطن وأبناء الشعب من خلال التظافر والتكامل السياسي والاجتماعي .

ووجه الأمين العام للمؤتمر الوطنيّ العراقيّ تهانيه بهذه المناسبة إلى مسعود بارزاني، وعموم أعضاء الحزب، وعوائل الشهداء و البيشمركة ، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على مكتسبات التغيير التي كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني في طليعة المُضحين في سبيل تحقيقها.

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