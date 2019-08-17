2019/08/17 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما كان انفصالًا بالتراضي تحوَّل إلى حرب من الاتهامات وفضح الأسرار، ويبدو أن الأوضاع بين المغنية الأمريكية “مالي سايرس” وزوجها الممثل الاسترالي “ليام هيمسورث” لن تنتهي إلَّا في المحاكم.إذ انفصلت “مايلي سايرس” و”ليام هيمسورث” بعد سبعة أشهر من زواجهما، وزعمت مصادر أن السبب يعود إلى أزمة ثقة بينهما، إذ ادعي أن “ليام” يتعاطى المخدرات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مايلي سايرس وعشيقتها معًا بعد انفصالها عن ليام وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مايلي سايرس وعشيقتها معًا بعد انفصالها عن ليام) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مايلي سايرس وعشيقتها معًا بعد انفصالها عن ليام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).