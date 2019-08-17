الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في اعشاب بناحية برطلة شرقي الموصل

2019/08/17 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني اليوم عن اخماد حريق كبير نشب في سهل نينوى شرق الموصل .وقال النقيب عمر جمال ان”فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع في الاعشاب بناحية برطلة شرقي الموصل وعلى مقربة من مقر حشد الشبك اللواء ٣٠ لكنه لم يصل الى مقر اللواء”.واضاف ان”الحريق لم ينتج عن اية اضرار […]

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