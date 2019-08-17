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سائرون معلقة على بيان الصدر: لن نتوانى باتخاذ الخطوات لتصحيح مسارات الاداء الحكومي


سائرون معلقة على بيان الصدر: لن نتوانى باتخاذ الخطوات لتصحيح مسارات الاداء الحكومي
2019/08/17 | 11:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سائرون معلقة على بيان الصدر: لن نتوانى باتخاذ الخطوات لتصحيح مسارات الاداء الحكومي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/17 | 11:45.

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