خلال أقل من 24 ساعة.. القاء القبض على شخصين سرقا سيارة في أربيل

2019/08/17 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مدير شرطة اربيل عبد الخالق طلعت، اليوم السبت، القاء القبض على شخصين بتهمة الخطف وسرقة سيارة، خلال اقل من 24 ساعة.

وقال طلعت في مؤتمر صحفي ان "اربعة اشخاص عرب من العاصمة بغداد كانوا يستقلون سيارة من نوع بي ام دبليو، تعرضوا لحالة سرقة سيارتهم، من قبل شخصين في مدينة اربيل ".

واضاف انه "وخلال اقل من 24 ساعة تمكنت السلطات الامنية من القاء القبض عليهما، وتسليم السيارة الى المواطنين العرب".

واوضح طلعت انه "تم تقديم المتهمين الى العدالة لنيل جزائهما".

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