“رويترز”: الحوثيون يعلنون استهداف حقل ومصفاة نفط في السعودية

2019/08/17 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس علن الحوثيون اليوم السبت استهداف حقل نفطي ومصفاة في السعودية.وقال المتحدث باسم القوات التابعة لأنصار الله يحيى سريع، إن 10 طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة “أرامكو” شرقي السعودية، بعملية أطلقوا عليها “توازن الردع الأولى”.وأضاف المتحدث أن حقل الشيبة يضم أكبر مخزون استراتيجي في المملكة ويتسع لأكثر من مليار برميل.

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