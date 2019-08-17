2019/08/17 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب الشيخ إبراهيم فاي بالضيف الشريف الشيخ حسام البيجاوي، معبراً عن فرحه بزيارته.حيث تحدث الشيخ البيجاوي عن المعصومين (ع) قائلاً: “أهل البيت عليهم السلام هم عصمة الأمة من الضلالة كما كانت سفينة نوح عليه السلام عصمة من الغرق، وليس في قبالهم المدارس والفقهاء الآخرين، لأنهم ليسوا بمعصومين، فهم يخطئون وقد صرحوا بذلك”.كما زار …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيجاوي: “أهل البيت (ع) هم عصمة الأمة من الضلالة كما كانت سفينة نوح (ع) عصمة من الغرق” النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيجاوي: “أهل البيت (ع) هم عصمة الأمة من الضلالة كما كانت سفينة نوح (ع) عصمة من الغرق”) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيجاوي: “أهل البيت (ع) هم عصمة الأمة من الضلالة كما كانت سفينة نوح (ع) عصمة من الغرق”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).