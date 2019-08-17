انصار الله : الطائرات المسيرة تدك حقل ومصفاة نفط في السعودية

2019/08/17 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حركة انصار الله عن عملية امنية ناجحة بالطائرات المسيرة استهدفت حقل نفطي ومصفاة في السعودية.

وقال المتحدث باسم القوات التابعة لأنصار الله يحيى سريع، إن

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