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ماغواير يرفض اموال السيتي من اجل عيون اليونايتد


ماغواير يرفض اموال السيتي من اجل عيون اليونايتد
2019/08/17 | 12:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف تقرير صحفي بريطاني، عن سر رفض هاري ماغواير مدافع ليستر سيتي السابق، الانتقال إلى مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي.

وانتقل هاري ماجواير إلى صفوف مانشستر

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