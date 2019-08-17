ماغواير يرفض اموال السيتي من اجل عيون اليونايتد

2019/08/17 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي بريطاني، عن سر رفض هاري ماغواير مدافع ليستر سيتي السابق، الانتقال إلى مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي.

وانتقل هاري ماجواير إلى صفوف مانشستر

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