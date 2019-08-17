اخماد حرائق في بساتين وكرفانات بكربلاء والمثنى والرمادي خلال الـ 24 ساعة الماضية

2019/08/17 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت فرق الدفاع المدني حرائق شبت في بساتين وكرفانات في كربلاء والمثنى والرمادي خلال الـ 24 ساعة الماضية “.وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني ان فرق الدفاع المدني في كربلاء تمكنت من إخماد حريق واسع الانتشار شب في 10 بساتين تقدر مساحتها بـ 100 دونم في منطقة البو هويدي بقضاء عين التمر ، حيث تم […]

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