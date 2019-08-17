اسمان يطيحان بعبد المهدي وعداد رحيله يقترب.. تعرف على التفاصيل

2019/08/17 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وضع رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، نفسه في مأزق سياسي كبير، عندما اقدم على تنصيب القيادي في منظمة بدر زياد خلف مفتشا عاما لوزارة الدفاع، فيما يعتزم الان على تنصيب القيادي في بدر ايضا ابو منتظر الحسيني، سكرتيرا عسكريا لرئيس الوزراء.هذان الاسمان القياديان، كانا سبب تحرك زعيم التيار الصدري مقتدى […]

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