العطار يضع حلاً لتطوير قطاع النقل العراقي

2019/08/17 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم عضو مجلس الأعمال الوطني العراقي غدير العطار, السبت، حلاً لتطوير قطاع النقل الداخلي في

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