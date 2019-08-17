2019/08/17 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مصرف الرافدين، اليوم السبت، المواطنين لتسديد ما بذمتهم من أقساط شهرية متأخرة لقروض الوحدات السكنية في مجمع بسماية السكني.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له ، إن “هناك بعض المواطنين متلكئين وقد تخلفوا عن تسديد الدفعات الشهرية للأقساط المترتبة على قروض مجمع بسماية السكني”.وأشار , إلى أن ” المصرف وضع شعاراً أن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان للرافدين بشأن الملتكئين عن تسديد أقساط قروض بسماية النعيم نيوز.

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