الحلبوسي يجري جولة ميدانية في مدينة الفلوجة

2019/08/17 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، اليوم السبت ، جولة ميدانية في مدينة الفلوجة والتقى عددا من المواطنين.

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