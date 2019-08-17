الصحة والبيئة تطالب الجهات المعنية في الانبار التعاون للحفاظ على الواقع البيئي والصحي

2019/08/17 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة ان مديرة بيئة الانبار طالبت الجهات ذات العلاقة في المحافظة امكانية زيادة حصص اصحاب بعض الانشطة كالافران من مادة النفط الابيض لتجنب استخدام النفط الاسود الذي تعد انبعاثاته ملوثة للبيئة.

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