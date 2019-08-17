2019/08/17 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..احتفى التجمع الثقافي في سوق الشيوخ على حدائقه ، مساء امس الجمعة ، بالشاعر اجود مجبل بمناسبة صدور مجموعته الشعرية كاس لانقراض ساعي البريد ، وسط حضور رسمي وجماهيري غفير .وشهدت الامسية التي ادارها الشاعر والاعلامي علي الغريفي ، شهادات وقراءات شارك فيها عدد من مثقفي وادباء ذي قار .وتحدث المحتفى به الشاعر اجود مجبل عن تجربته وبداياته في الشعر ، وقرأ عدد من قصائده ، وختمت الامسية بحفل توقيع كتابه الجديد .والشاعر اجود مجبل من مواليد 1958 قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار ، عضو اتحاد الادباء والكتاب في العراق ، عضو اتحاد الكتاب العرب ، صدرت له اربع مجاميع شعرية ، شارك في الكثير من المؤتمرات والمهرجانات الادبية في العراق وخارجه .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوق الشيوخ تحتفي بتجربة الشاعر اجود مجبل) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوق الشيوخ تحتفي بتجربة الشاعر اجود مجبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).