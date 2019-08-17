شرطة كربلاء تعلن نجاح خطتها الأمنية لعيد الأضحى  وتستعد لعودة الحجاج

2019/08/17 | 12:44

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( المستقلة ) / علي النصر الله / … أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء ، اليوم السبت ، عن نجاح خطتها الأمنية لعيد الأضحى وزياره عرفة دون أي خرق أمني ، وأكدت الاستعداد لاستقبال عودة الحجاج من الديار المقدسة بعد انتهاء شعائر الحج .

وقال مصدر امني لـــ ( المستقلة ) إن “قيادتي عمليات الفرات الاوسط وشرطة كربلاء وباقي الاجهزة الامنية بذلت قصارى الجهود من اجل امن وحماية المواطنين والزائرين اللذين توافدوا الى المدينة المقدسة ضمن خطة العيد وزيارة عرفه وبطولة غرب آسيا والتي استمرت لاكثر من 10 ايام، وسجلت تحقيق النجاح المعلن دون أي خرق امني “.

وأضاف إن “الخطط الامنية شملت توفير الحماية التامة لزائري العتبات المقدسة ودور العبادة والأماكن الترفيهية والسياحية والمتنزهات والاسواق التجارية التي ارتادها المواطنون بالإضافة الى مقبرة وادي السلام والبطولة الدولية في المحافظة”،

وأكد إن “قيادتي عمليات الفرات الاوسط وشرطة كربلاء وبقية القوات والاجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد والتهيؤ والشروع في خطة تأمين عودة قوافل الحجاج براً والتي وضعت مسبقاً وسيكون لطيران الجيش دور كبير ، بالإضافة إلى الدور الاستخباراتي وذلك لضمان حمايتهم حتى دخولهم ارض الوطن ” .

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