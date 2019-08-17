2019/08/17 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلا المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحي سريع بياناً عن أكبر عملية لسلاح الجو المسير في العمق السعودي جاء في البيان النص التالي : إن سلاح الجو المسير نفذ بعون الله أكبر عملية هجومية على العمق السعودي منذ بدء العدوان على اليمن بعشر طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أكبر عملية لسلاح الجو المسير في العمق السعودي النعيم نيوز.

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