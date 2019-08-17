اعتقال متهمين بالإرهاب والدكة العشائرية في العاصمة

2019/08/17 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، القاء القبض على متهمين بالارهاب والتزوير والدكة العشائرية في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "القوات الأمنية في عمليات بغداد، تمكنت من القاء القبض على متهم بالإرهاب في منطقة المحمودية جنوبي العاصمة.واضافت، انه " تم اعتقال متهمين اثنين بالدكة العشائرية في منطقة العبيدي، في حين تم القبض على متهم بالنصب والاحتيال في منطقة الراشدية، ومتهم آخر بالتهديد في منطقة السعدون"، موضحة انه "تم تسليمهم الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم وفق القانون".انتهى

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