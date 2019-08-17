الحلبوسي يجري جولة ميدانية في مدينة الفلوجة ويلتقي عددا من المواطنين

2019/08/17 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم السبت جولة ميدانية في مدينة الفلوجة والتقى عددا من المواطنين للاطلاع على الواقعين الامني والخدمي فيها .

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