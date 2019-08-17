عضو بمجلس ديالى : العام المقبل سيكون عام البناء والاعمار والاستقرار في المحافظة

2019/08/17 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس محافظة ديالى عن تخصيص 65 مليار دينار لتنفيذ مشاريع جديدة للقطاع التربوي والخدمي ضمن موازنة العام الحالي .وقال عامر الكيلاني عضو مجلس ديالى اليوم انه تم تخصيص 40 مليار دينار لتشييد مدارس جديدة تتوزع وفق الكثافة السكانية في المناطق التي تعاني من نقص في ملف الابنية المدرسية .فيما تم تخصيص 25 […]

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