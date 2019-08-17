2019/08/17 | 12:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
قالت صحيفة سورية، السبت، 17 آب، 2019، إن نسبة الأموال المهربة من البلاد في 4 دول فقط منذ ان...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحيفة: حجم الأموال السورية المهربة في 4 دول فقط بلغ 35 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
قالت صحيفة سورية، السبت، 17 آب، 2019، إن نسبة الأموال المهربة من البلاد في 4 دول فقط منذ ان...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحيفة: حجم الأموال السورية المهربة في 4 دول فقط بلغ 35 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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