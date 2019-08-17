صحيفة: حجم الأموال السورية المهربة في 4 دول فقط بلغ 35 مليار دولار

2019/08/17 | 12:53

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بغداد اليوم - متابعة

قالت صحيفة سورية، السبت، 17 آب، 2019، إن نسبة الأموال المهربة من البلاد في 4 دول فقط منذ ان...





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