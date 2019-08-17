الحشد الشعبي يصدر بياناً توضيحياً حول حريق اللواء 30 بـ نينوى

2019/08/17 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر اللواء 30 من الحشد الشعبي ، اليوم السبت، توضيحاً بشأن النيران التي إندلعت في مقره بنينوى ، واصفاً الحريق بـ “المسيطر عليه”.وقال اللواء في بيان له ، إن ” الحريق في اللواء 30 جاء للتخلص من الأدغال والأشواك في المقر وبعض الأراضي المجاورة” ،واصفاً الحريق بـ”المسيطر عليه”.وحذر اللواء في البيان من ” …

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