مطالبات للتعاون بين الصحة والجهات المعنية في الانبار للحفاظ على الواقع البيئي والصحي

2019/08/17 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالبت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، الجهات المعنية في الانبار التعاون للحفاظ على الواقع البيئي والصحي.

وقالت وزارة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان " بيئة الانبار طالبت الجهات ذات العلاقة في المحافظة امكانية زيادة حصص اصحاب بعض الاتشطة كالافران من مادة النفط الابيض لتجنب استخدام النفط الاسود الذي تعد انبعاثاته ملوثة للبيئة".

وذكر مدير بيئة الانبار قبس ناجح انه " بعد المراقبة المستمرة من قبل فرق المديرية للانشطة الخدمية لوحظ استخدام مادة النفط الاسود كوقود لافران الصمون والمخابز من قبل بعض اصحاب تلك الانشطة والتي تتسبب بتلوث الهواء الذي ينعكس سلبا على البيئة المحيطة وصحة الانسان وعند التحقق من الاسباب التي دفعت اصحاب تلك الانشطة لأستخدام تلك المادة كبديل للنفط الابيض تبين قلة التجهيز بمادة النفط الابيض وغلو اسعارها تجاريا" .

واوضح ناجح، ان " المديرية وجهت كتابا رسميا للجهات ذات العلاقة في المحافظة تطالب فيه امكانية زيادة حصص اصحاب تلك الانشطة من مادة النفط الابيض لتجنب استخدام النفط الاسود الذي تعد انبعاثاته ملوثة للبيئة".

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